Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapandı.
Avrupa borsaları İtalya’da artan politik risklerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,37 azalarak, 384,47 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 azalarak, 5.438,06 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,65 azalarak, 21.350,88 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,53 düşüşle 12.666,51 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 düşüşle 7.632,64 seviyesinde kapandı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,60’lık düşüşle 1,1554 seviyelerinde işlem görüyor.
8 bin şubesini kapatacak
Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilecek
Dolar güne nasıl başladı? 29 Mayıs Salı dolar kuru, dolarda son durum ne?
Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?
Okuyucu Yorumları 0 yorum