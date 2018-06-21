FİNANS

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları OPEC toplantısına ilişkin beklentilerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,90 azalarak 380,85 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 azalarak 5.316,01 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,02 azalarak 21.673,11 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,44 düşüşle 12.511,91 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93’lük düşüşle 7.556,44 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.58 itibarıyla yüzde 0,29’luk yükselişle 1,1603 seviyelerinde işlem görüyor.

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