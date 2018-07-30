FİNANS

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 19:45 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları şirket verilerine ilişkin verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları şirket verilerine ilişkin verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 azalarak 390,92 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 azalarak 5.491,22 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,06 azalarak 21.941,01 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,48 düşüşle 12.798,20 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01’lik düşüşle 7.700,85 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.30 itibariyle yüzde 0,46’lık yükselişle 1,1709 seviyelerinde işlem görüyor.

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Avrupa borsa Londra şirket Veri

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