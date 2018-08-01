Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin'den ithal edilen yaklaşık 200 milyar ABD doları tutarındaki ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirebileceğine ilişki endişelerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 azalarak 389,84 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 azalarak 5.498,37 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,91 azalarak 21.791,45 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,53 düşüşle 12.737,05 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,24'lük düşüşle 7.652,91 seviyesinde kapandı.
Avro/dolar paritesi ise saat 19:58 (TSİ) itibariyle yüzde 0,25'lik düşüşle 1,1663 seviyelerinde işlem görüyor.
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