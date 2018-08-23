Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

ABD, başta yarı iletkenler, kimyasal ve plastik ürünler, motosikletler ve elektrikli scooterlar olmak üzere 279 adet ve 16 milyar dolar tutarındaki Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 16 milyar dolar tutarındaki Çin menşeli ürünlere uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerine Çin de gümrük vergileriyle karşılık verdi.

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD’nin Çin ürünleri için uygulamaya koyduğu 16 milyar dolarlık ek gümrük vergilerine Çin'in misilleme gümrük vergisiyle karşılık vermesinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Çin de 16 milyar dolar tutarında başta petrol, çelik ürünleri ve otomobiller olmak üzere çeşitli ABD menşeli ürünlere karşılık gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. ABD ile Çin arasındaki artan ticaret geriliminin küresel ticareti etkilemesinden endişe duyuluyor.

Öte yandan, ABD ve Çin arasında baş gösteren ticaret gerilimlerinde gelinen son noktayı değerlendirmek üzere iki ülkenin heyetlerinin ay sonunda bir araya gelmesi bekleniyor.

