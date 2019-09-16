FİNANS

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 19:40 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırının ardından artan jeopolitik gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırının ardından artan jeopolitik gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 azalarak 389,53 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94 azalarak 5.602,23 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,96 değer kaybederek 21.964,24 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 düşüşle 12,380,31 seviyesinde kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,63’lük düşüşle 7.321,41 seviyesinden tamamladı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.28 itibarıyla yüzde 0,70’lik yükselişle 1,0998 seviyelerinde işlem gördü.

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Avrupa borsa kapanış Londra

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