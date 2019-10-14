FİNANS

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 20:51 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında uzlaşmaya varılan kısmi ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ticaret savaşlarına yönelik belirsizlikleri giderememesinin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Son haftalarda dünyanın en büyük ekonomileri Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik iyimser havanın etkisiyle yükseliş gösteren Avrupa borsaları, iki ülke arasında uzlaşmaya varılan kısmi ticaret anlaşmasının detaylarının belirsiz kalmasının etkisiyle de haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,49 azalarak 389,69 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 azalarak 5.643,08 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,30 değer kaybederek 22.097,94 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 12.486,56 seviyesinde kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,46’lık düşüşle 7.213,45 seviyesinde tamamladı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.09 itibarıyla yüzde 0,14’lük düşüşle 1,1025 seviyelerinde işlem görüyor.

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