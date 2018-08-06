Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, günü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları, küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin artmasının etkisiyle günü İngiltere’deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 azalarak 388,66 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 azalarak 5.460,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,03 düşerek 21.580,18 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,14 düşüşle 12.598,21 seviyesinde tamamladı.
Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06’lık yükselişle günü 7.663,78 seviyesinden kapattı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibariyle yüzde 0,09'luk düşüşle 1,1559 seviyelerinde işlem görüyor.
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