FİNANS

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 21:41 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları günü ABD ve Çin arasında artan ekonomik gerilimin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları günü ABD ve Çin arasında artan ekonomik gerilimin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 artarak 390,05 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 yükselerek 12.676,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 artarak, 5.502,25 puana ulaştı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,72 azalarak 21.634,25 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,45 düşüş göstererek, 7.741,77 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20:39 itibarıyla yüzde 0,48’lik düşüşle 1,1554 seviyelerinde işlem görüyor.

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Avrupa borsa kapanış Londra

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