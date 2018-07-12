FİNANS

Avrupa borsaları günü yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yatırımcıların risk iştahındaki artışın etkisiyle günü yükselişle tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapandı.

Avrupa borsaları yatırımcıların risk iştahındaki artışın etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 artarak, 384,37 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,38 artarak 21.790,12 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 artarak, 12.492,97 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78’lik artışla 7.651,33 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97’lik artışla 5.405,90 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:19 itibarıyla yüzde 0,14’lük yükselişle 1,1689 seviyelerinde işlem görüyor.

PARTNERDünyanın bir ucundan doğum günü kutlamasıDünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”
5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa ingiltere Londra

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

NATO ZİRVESİ

NATO ZİRVESİ

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

Yusufeli Barajı'nda beton dolguya başlandı

Yusufeli Barajı'nda beton dolguya başlandı

Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor 

Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.