Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 artışla 387,94 puanı gördü.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,60 artarak 12.842,91 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 kazançla 7.737,43 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 5.473,91 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,42 artışla 22.086,20 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,56'lık kazançla 9.898,30 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 1,1792 seviyelerinde işlem görüyor.
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