LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.
OPEC toplantısında petrol üretiminin artırılması konusunda uzlaşmaya varılmasının ardından Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 artarak 385,01 puan oldu.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 22.888,47 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,54 primle 12.579,72 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67’lik artışla 7.682,27 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,34 yükselişle 5.387,38 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 1,1637 seviyelerinde işlem görüyor.
Trump'ın attığı tweet sonrası Avrupa’da endeksler hız kesti
THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL maaşla 1000 kişi alınacak!
Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı? Gözler seçimde
Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)
Okuyucu Yorumları 0 yorum