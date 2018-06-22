FİNANS

Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 19:37 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.

OPEC toplantısında petrol üretiminin artırılması konusunda uzlaşmaya varılmasının ardından Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 artarak 385,01 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 22.888,47 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,54 primle 12.579,72 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67’lik artışla 7.682,27 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,34 yükselişle 5.387,38 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 1,1637 seviyelerinde işlem görüyor.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildiBeş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi
Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacakSeçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa kapanış Londra OPEC

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Hurda araç teşviğinde ÖTV indirim uygulaması başladı

Hurda araç teşviğinde ÖTV indirim uygulaması başladı

THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL maaşla 1000 kişi alınacak!

THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL maaşla 1000 kişi alınacak!

Türkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısı

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi

Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi

Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak

Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak

Orkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

Orkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı

'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı

Sahte altın tehlikesi

Sahte altın tehlikesi

MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.