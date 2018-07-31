LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları ABD ile Çin arasında ticari ilişkilerin yeniden müzakere edileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artarak 391,61 puandan kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,25 artarak 22.215,69 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 artarak 12.805,50 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62’lİk artışla 7.748,76 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37’lik yükselişle 5.511,30 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.21 itibariyle yüzde 0,02’lik düşüşle 1,1703 seviyelerinde işlem görüyor.
Borç yapılandırmada süre uzatıldı
Bunları yapana 2 milyon lira ceza kesildi
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum