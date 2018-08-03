FİNANS

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 20:27 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları günü artışla tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları ABD’den gelen verilerin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 değer kazanarak, 389,16 puanla günü tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,80 yükselerek, 21.586,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 artarak, 12.615,76 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,10’luk artışla 7.659,10 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,33’lük yükselişle 5.478,98 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:21 itibarıyla yüzde 1,13’lük yükselişle 1,1597 seviyelerinde işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa kapanış Londra

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