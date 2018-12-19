Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı

Dombrovskis, "İtalya ile 2019 bütçesine yönelik son haftalarda gerçekleştirilen yoğun müzakereler çözümle sonuçlandı." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya ile 2019 bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlığın giderildiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ile İtalya arasında 2019 yılı bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlık sona erdi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 0,0064 artışla 1,1425 seviyelerinde işlem gördü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 artarak 4.777,45 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,59 değer kazanarak, 18.941,90 puana yükseldi.

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Birliği (AB) ile İtalya arasında 2019 yılı bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlığın sona ermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

İtalya'nın AB Komisyonu'na sunduğu yeni bütçesinin, birlik tarafından başlatılan bütçe disiplin sürecine son verdiğine işaret eden Dombrovskis, "Bugün sağlanan anlaşma mükemmel olmamakla birlikte söz konusu tedbirlerin tam olarak uygulanması koşuluyla aşırı açık prosedürünü sona erdiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan hükümeti, AB ile krize yol açan 2019 bütçesiyle ilgili yürütülen müzakerelerde bütçe açığını yüzde 2,4'ten yüzde 2,04'e indiren yeni bir teklif sunmuştu.

İtalya'nın kamu borcunun GSYH'sinin yüzde 130'una denk gelmesi, yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.

