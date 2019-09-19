FİNANS

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 20:25 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının etkisiyle günü yükselişle tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararının etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 yükselerek, 391,80 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 artarak 5.659,08 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,82 değer kazanarak, 22.128,24 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,55 yükselişle 12.457,70 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58'lik artışla 7.356,42 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,24'lük yükselişle 1,1056 seviyelerinde işlem gördü.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldıMemur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı
İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmakİstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa ingiltere Londra

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Binlerce kişiye müjde: Ödemeler yarın başlıyor

Binlerce kişiye müjde: Ödemeler yarın başlıyor

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Vatandaş bankaya koştu

Vatandaş bankaya koştu

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı

İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak

İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak

İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.