FİNANS

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 19:29 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 yükselerek, 380,30 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 artarak 5.499,14 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,60 değer kazanarak, 21.533,64 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,04 yükselişle 12.094,26 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33’lük artışla 7.166,50 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.13 itibarıyla yüzde 0,17’lik yükselişle 1,0973 seviyelerinde işlem gördü.

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abd Avrupa borsa Çin kapanış

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