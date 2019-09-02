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Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 19:49 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Avro Bölgesi ve Çin'in imalat sektöründeki üretim verilerinin hafif iyileşme göstermesiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 yükselerek 380,69 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artarak 5.493,04 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 değer kazanarak 21.451,98 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,12 yükselişle 11.953,78 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04'lük artışla 7.281,94 seviyesinden kapandı.

Avro Bölgesi ve Çin'in, imalat sektöründeki üretimi, ekonomik büyümeyi yavaşlatan küresel korkuları hafifletecek kadar olmasa da ağustosta az miktarda yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,17'lik düşüşle 1,1097 seviyelerinde işlem gördü.

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