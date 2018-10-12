FİNANS

Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 20:01 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapandı

BERLİN (AA) – Avrupa borsaları, küresel ekonomide büyümeye yönelik riskin artmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapadı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 10,19 azalışla 358,95 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13’lük kayıpla 11.523,81 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 gerileyerek 6.995,91 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,18 değer kaybederek 8.902.00 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 azalarak 19.255,98 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,20 kayıpla 5.095,98 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,24'lük düşüşle 1,1562 seviyesinde bulunuyor

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Genç çiftçiye hibe mandaları teslim edildiGenç çiftçiye hibe mandaları teslim edildi
Trump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruzTrump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Kimler ikinci kez kıdem tazminatı alabilir?

Kimler ikinci kez kıdem tazminatı alabilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç çiftçiye hibe mandaları teslim edildi

Genç çiftçiye hibe mandaları teslim edildi

Trump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruz

Trump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruz

Fabrikaların atık ısıları, şehir ısıtmalarında kullanılacak

Fabrikaların atık ısıları, şehir ısıtmalarında kullanılacak

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.