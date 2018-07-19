Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, günü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 azalarak 386,17 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62 değer kaybederek 12.686,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 azalarak 5.417,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,40 düşerek 21.885,40 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,33 gerileyerek 9.721,10 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,10'luk kazançla 7.683,97 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,27'lik düşüşle 1,1607 seviyelerinde bulunuyor.
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