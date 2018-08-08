FİNANS

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 21:58 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve şirket verilerinin etkisiyle günü İngiltere’deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları İngiltere’deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle kapandı.

Avrupa borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve şirket verilerinin etkisiyle günü İngiltere’deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalarak 389,69 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 azalarak 5.460,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 düşerek 21.790,30 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 0,12 düşüşle 12.633,54 seviyesinde tamamladı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75’lik yükselişle günü 7.776,65 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.06 itibarıyla yüzde 0,10’luk düşüşle 1,161 seviyelerinde işlem görüyor.

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyorBursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor
ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldiABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa ingiltere kapanış

En Çok Okunan Haberler

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

TÜRSAB'dan 20 büyük siteye dava!

TÜRSAB'dan 20 büyük siteye dava!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Prof. Dr. Alkin: 2050'de gelişen ülkelerin milli geliri gelişmiş ülkeleri aşacak

Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

Sur Yapı’dan ‘5’i Bir Yerde’ kampanyası

Sur Yapı’dan ‘5’i Bir Yerde’ kampanyası

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.