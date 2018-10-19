FİNANS

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 19:40 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa Borsaları, İngiltere hariç haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 düşüşle 361,24 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31’lik düşüşle 11.553,83 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 azalarak 19.080,16 puana ve ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,63 kayıpla 5.084,66 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,32 kazançla 7.049,80 puanla kapandı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.29 itibarıyla yüzde 0,52'lik artışla 1,1511 seviyelerinde işlem görüyor.

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