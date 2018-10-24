LONDRA (AA) - Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin ve şirket verilerinin etkisiyle İngiltere’deki FTSE-100 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 azalarak 353,32 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 azalarak 4.953,09 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,69 düşerek 18.485,46 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,73’lük düşüşle 11.191,63 seviyesinden kapattı.
Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11’lik artışla 6.962,98 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.09 itibarıyla yüzde 0,71’lik düşüşle 1,1389 seviyelerinde işlem görüyor.
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