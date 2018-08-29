Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 yükselerek 386,58 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 artarak 5.501,33 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,68 değer kazanarak 20.760,07 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,27 yükselişle 12.5361,368 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71’lik azalışla 7.563,21 seviyesinde gerçekleşti.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.21 itibarıyla 0,01 1,1695 seviyelerinde işlem görüyor.
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