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Avrupa Borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2018 19:52 | Son Güncelleme

Avrupa Borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa Borsaları İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 artışla 384,15 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 kazançla 12.384,49 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,53 değer kazanarak 20.783,79 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 azalarak 7.565,70 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,54 artarak 5.308,60 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, kısa vadeli faiz oranlarını yükseltmeyi sürdürürse Fed'i eleştirmeye devam edeceğini belirtmesinden sonra 19.18 itibarıyla yüzde 0,46 yükselişle 1,1533 seviyelerinde bulunuyor.

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