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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 21:00 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 artışla 364,08 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44 artarak 11.518,99 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,07 yükselerek 19.390,34 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kazanarak 5.102,13 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,29 azalarak 7.094,12 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.37 itibarıyla yüzde 0,25’lik düşüşle 1,1378 seviyelerinde bulunuyor.

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