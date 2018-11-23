Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 artışla 353,98 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49 artarak 11.192,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 yükselerek 18.714,90 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 4.946,95 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,11 azalarak 6.952,86 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 0,64’lük düşüşle 1,1334 seviyelerinde bulunuyor.
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