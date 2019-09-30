FİNANS

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 19:40 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 artışla 393,15 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 artarak 12.428,08 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 yükselerek 22.107,70 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak, 5.677,79 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,24 azalarak 7.408,21 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,31'lik düşüşle 1,0904 seviyelerinde bulunuyor.

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumluİSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu
İş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyorİş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa Endeks

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem

Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Elektriğe yüzde 14.90 zam geldi

Elektriğe yüzde 14.90 zam geldi

Dev şirket iflas başvurusunda bulundu!

Dev şirket iflas başvurusunda bulundu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu

İSO/Bahçıvan: Sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu

İş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyor

İş Bankası: "Tek Cep" ile farklı bankalardaki hesaplar izlenebiliyor

Kestelli'den 'YEP' değerlendirmesi: Tarım, en etkin sektörlerden olabilir

Kestelli'den 'YEP' değerlendirmesi: Tarım, en etkin sektörlerden olabilir

'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Adana’da

'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' Adana’da

Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi

Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.