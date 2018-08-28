Avrupa Borsaları İngiltere ve Fransa hariç düşüşle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa Borsaları İngiltere ve Fransa hariç günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 azalışla 385,46 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 kayıpla 12.527,42 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 20.620,05 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artarak 7.617,722 puana yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,11 değer kazanarak 5.484,99 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise bugün de artmaya devam ederek 19.25 itibarıyla yüzde 0,32 yükselişle 1,1714 seviyelerinde bulunuyor.
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