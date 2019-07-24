FİNANS

Avrupa borsaları İngiltere ve Fransa hariç yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 19:48 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları İngiltere ve Fransa hariç yükselişle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları İngiltere ve Fransa dışında yükselişle kapandı.

Avrupa borsaları, şirket gelirlerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankası Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle günü İngiltere'de FTSE 100 ve Fransa'da CAC 40 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 yükselerek, 391,73 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 değer kazanarak 22.080,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,26 artarak 12.522,89 puana yükseldi.

Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 azalarak 5.605,87 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 7.501,46 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,04’lük düşüşle 1,1146 seviyelerinde işlem gördü.

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AB Avrupa borsa ingiltere kapanış

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