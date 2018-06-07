Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları İspanya dışında günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 azalışla 385,94 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 azalarak 12.811,05 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 düşerek 7.704,40 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederek 21.767,60 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,17 gerileyerek 5.448,36 puana indi.
İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,38 yükselişle 9.829,00 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,34'lük artışla 1,1815 seviyelerinde bulunuyor.
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