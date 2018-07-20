FİNANS

Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları İspanya dışında günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 düşerek 385,62 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,98 azalarak 12.561,42 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 düşerek 7.678,79 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 değer kaybederek 21.794,60 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,35 gerileyerek 5.398,32 puana indi.

İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,04 değer kazanarak 9.724,80 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,58'lik artışla 1,1708 seviyelerinde bulunuyor.

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