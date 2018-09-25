Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İspanya hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 artışla 383,89 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 artarak 7.507,56 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 12.374,66 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 5.479,10 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,54 artışla 21.668,99 puana ulaştı.
İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,20 değer kaybederek 9.493,60 puan seviyesine geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,20'lik yükselişle 1,177 seviyelerinde bulunuyor.
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