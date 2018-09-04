Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 azalışla 379,83 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 gerileyerek 7.457,86 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,10 düşerek 12.210,21 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 değer kaybederek 5.342,70 puana indi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,01 değer kazanarak 20.601,00 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,40'lık düşüşle 1,1576 seviyelerinde bulunuyor.
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