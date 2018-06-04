FİNANS

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 20:19 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları, İtalya dışında günü kazançla tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 388,11 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51’lik kazançla 7.741,29 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 artışla 12.770,75 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 1,22 değer kazanarak 9.750,30 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,14 artarak 5.472,91 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,45’lik azalışla 22.009,95 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,26'lık artışla 1,1690 seviyelerinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları Stoxx Europe 600

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