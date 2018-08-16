Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında baş gösteren ticaret gerilimlerinde gelinen son noktayı değerlendirmek üzere iki ülkenin heyetlerinin bu ay sonunda bir araya geleceği haberleriyle İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,73 oranındaki artışla 381,43 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 kazançla 12.237,17 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 artarak 7.556,738 puana yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,83 değer kaybederek 21.605,21 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,83 artarak 5.349,02 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,26 yükselişle 1,1372 seviyelerinde bulunuyor.

