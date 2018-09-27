Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, günü İtalya hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 artışla 386,38 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 artarak 7.545,44 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 değer kazanarak 12.435,59 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,50 yükselerek 5.540,41 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 artışla 9.527,50 puana ulaştı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,62 değer kaybederek 21.511,07 puan seviyesine geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,53'lük düşüşle 1,1677 seviyelerinde bulunuyor.
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