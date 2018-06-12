FİNANS

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 20:34 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 düşüşle 387,53 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederek 7.703,81 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 azalarak 5.453,37 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artarak 22.119,76 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,16 değer kazanarak 9.914,40 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise değişmeyerek 12.842,30 puan seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,05'lik düşüşle 1,1776 seviyelerinde bulunuyor.

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