FİNANS

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kaybederek günü 384,02 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 artarak 5.420,61 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,01 artarak 12,385,70 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,40 azalarak 20.699,70 puana gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11’lik yükselişle 7.574,2 4 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,19'luk yükselişle 1,1591 seviyelerinde bulunuyor.

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacakİzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak
Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyorHükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları

En Çok Okunan Haberler

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz

İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz

İstanbul Yeni Havalimanı için 1000 kişi alınacak! Son tarih 30 Eylül

İstanbul Yeni Havalimanı için 1000 kişi alınacak! Son tarih 30 Eylül

Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi

Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi

Yeni dönem başladı! Görev sürelerinde flaş değişiklik

Yeni dönem başladı! Görev sürelerinde flaş değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor

Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor

Lavanta balının kilosu 250 lira

Lavanta balının kilosu 250 lira

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.