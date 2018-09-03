FİNANS

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 19:36 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 artışla 382,51 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 artarak 7.504,60 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 5.413,80 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 değer kazanarak 20.395,79 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 azalarak 12,346,41 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,24 gerileyerek 9.376,10 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,15'lik yükselişle 1,1616 seviyelerinde bulunuyor.

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