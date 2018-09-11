Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalışla 375,31 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 13.970,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08’lik azalışla 7.273,54 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,31’lik kayıpla 20.853,84 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,27 artışla 5.283,79 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,14 kazançla 9.284,10 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,01'lik artışla 1,1594 seviyelerinde bulunuyor.

