Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 azalışla 376,52 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endekside yüzde 0,08 azalışla 5.328,12 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43’lük azalışla 7.281,57 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,56’lık kayıpla 20.846,18 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,19 yükselişle 12.055,55 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,24 kazançla 9.329,20 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.34 itibarıyla yüzde 0,43'lük artışla 1,1676 seviyelerinde bulunuyor.

