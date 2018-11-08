Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 artarak 367,08 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 değer kaybederek 11.527,32 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 azalarak 19.429,14 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 7.140,68 puana yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,13 azalarak 5.131,45 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,10 azalışla 1,1411 seviyelerinde bulunuyor.
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