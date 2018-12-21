FİNANS

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 20:29 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artarak günü 336,67 puandan kapattı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 10.633,82 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artarak 6.721,17 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,97 azalarak 18.397,19 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,04 yükselerek günü 4.694,38 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,45 azalışla 1,1392 seviyelerinde bulunuyor.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyorTÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor
Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolarHuawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları

En Çok Okunan Haberler

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

TMSF'den 'Cem Uzan Paris'te davayı kazandı' haberlerine açıklama

TMSF'den 'Cem Uzan Paris'te davayı kazandı' haberlerine açıklama

Trafikte mali sorumluluk sigortalarında yeni tarife

Trafikte mali sorumluluk sigortalarında yeni tarife

Takeaway.com, Delivery Hero'nun Almanya'daki yemek teslimat faaliyetlerini alıyor

Takeaway.com, Delivery Hero'nun Almanya'daki yemek teslimat faaliyetlerini alıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

“Kadın eli değmeden ekonomik kalkınma mümkün görünmüyor”

“Kadın eli değmeden ekonomik kalkınma mümkün görünmüyor”

'Çözüm Ortaklığı Platformu'nun 17'ncisi gerçekleştirildi

'Çözüm Ortaklığı Platformu'nun 17'ncisi gerçekleştirildi

THY Hindistan'ın 48 noktasına bilet satışı yapabilecek

THY Hindistan'ın 48 noktasına bilet satışı yapabilecek

Rus Gıda Denetim Ajansı'ndan Akdeniz Meyve Sineği incelemesi

Rus Gıda Denetim Ajansı'ndan Akdeniz Meyve Sineği incelemesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.