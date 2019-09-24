FİNANS

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 19:45 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 389,84 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 7.291,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 12.307,15 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 5.628,33 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01 artarak 21.901,01 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,07'lik artışla 1,0999 seviyesinde bulunuyor.

PARTNER'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu''Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Öksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorumÖksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorum
İzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımıİzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa Endeks

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

Otomotiv devine kötü haber!

Otomotiv devine kötü haber!

Alman otomobil devine büyük ceza!

Alman otomobil devine büyük ceza!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorum

Öksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorum

İzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımı

İzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımı

İncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz var

İncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz var

İZODER: Su yalıtımlı binalarla depreme karşı hazırlıklı olmalıyız

İZODER: Su yalıtımlı binalarla depreme karşı hazırlıklı olmalıyız

Koç Üniversitesi’nde Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü kuruldu

Koç Üniversitesi’nde Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü kuruldu

Konya Şeker, 455 bin ton şeker üretecek

Konya Şeker, 455 bin ton şeker üretecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.