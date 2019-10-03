FİNANS

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 düşerek 377,46 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 azalarak 7.077,64 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 artarak 5.438,77 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 21.311,51 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yerinde seyrederek 11.925,25 puanla kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,26'lık artışla 1,0986 seviyesinde bulunuyor.

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