FİNANS

Avrupa Borsaları "Meksika ve Çin" etkisiyle haftayı düşüşle kapattı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 19:35 | Son Güncelleme

Avrupa Borsaları "Meksika ve Çin" etkisiyle haftayı düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa Borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya da yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını belirtmesi ve Çin tarafından ABD'ye karşı misilleme yapılacağı sinyalinin verilmesinin küresel ticaret savaşı tedirginliklerini artıracağı endişesiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,81 azalarak günü 369,06 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 azalarak 5.207,63 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,73 düşerek 19.802.11 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 azalarak 7.161,71 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,47 azalarak 11.726,84 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.24'te yüzde 0,26 artışla 1,1159 seviyelerinde bulunuyor.

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