FİNANS

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 20:04 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,61 azalışla 366,93 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,21’lik kayıpla 11.712,50 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27 gerileyerek 7.145,74 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,05 değer kaybederek 9.162,90 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,71 azalarak 19.719,04 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 2,11’lik kayıpla 5.206,22 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.55 itibarıyla yüzde 0,42'lik artışla 1,1539 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, özellikle teknoloji ve madencilik firmalarındaki kayıplar Avrupa borsalarındaki düşüşü tetikledi.

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Avrupa borsaları borsa Stoxx Europe 600

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