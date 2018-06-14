Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamlandı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,23 artışla 393,04 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,68 artarak 13.107,10 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 kazançla 7.765,79 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 yükselişle 5.528,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 artışla 22.486,32 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,59’luk kazançla 9.957,70 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.17 itibarıyla yüzde 1,38'lik azalışla 1,1626 seviyelerinde işlem görüyor.
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