FİNANS

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,81 artışla 379,81 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 artarak 12.349,14 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 kazançla 7.593,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 yükselişle 5.316,77 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,57 artışla 21.764,16 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,07’lik kazançla 9.660,90 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.21 itibarıyla yüzde 0,07'lik artışla 1,1647 seviyelerinde işlem görüyor.

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